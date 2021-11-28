БАТЭ примет "Витебск", минское "Динамо" сыграет со "Славией" на финише чемпионата Беларуси

28 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги состоятся встречи последнего, 30-го тура. Чтобы команды были на равных условиях, все поединки начнутся в одно время - 13.00, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Главные претенденты на серебряные медали - футболисты БАТЭ примут на поле "Борисов-Арены" гостей из "Витебска". Минское "Динамо", отстающее от борисовчан на одно очко, сыграет в Мозыре против местной "Славии". Мозыряне пытаются избежать участия в переходных матчах и также будут стремиться только к победе. Кроме "Славии" в "стыки" могут попасть еще две команды - гродненский "Неман", который примет у себя дома жодинское "Торпедо-БелАЗ", а также столичный "Энергетик-БГУ", который в Молодечно встретится с "Ислочью".

Чемпион страны солигорский "Шахтер" сыграет на своей арене с "Гомелем". В брестском дерби сойдутся "Рух" и "Динамо". Футболисты "Сморгони", покидающие высшую лигу, у себя дома будут соперничать с "Минском".

Положение команд перед заключительными встречами: "Шахтер" - 75 очков, БАТЭ - 62, "Динамо" (Минск) - 61, "Гомель" - 56, "Рух" - 55, "Динамо" (Брест) - 38, "Витебск" - 37, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Слуцк" - 35, "Ислочь" - 34, "Минск" - 33, "Неман" - 31, "Славия" - 31, "Энергетик-БГУ" - 30, "Сморгонь" - 18, "Спутник" - 7.

Список лучших бомбардиров возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.

В следующем сезоне высшую лигу пополнят две лучшие команды первой лиги - дзержинский "Арсенал" и бобруйская "Белшина", которые заменят "Сморгонь" и речицкий "Спутник". Минские "Крумкачы", занявшие 3-е место в первой лиге, сыграют с командой, которая займет 14-е место в элитном дивизионе.-0-