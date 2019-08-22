БАТЭ проиграл "Астане" со счетом 0:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы

22 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ проиграли в Нур-Султане казахстанской "Астане" со счетом 0:3 в первом матче раунда плей-офф Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В первой половине игры на поле "Астана-Арены" хозяева имели небольшое преимущество и смогли дважды поразить ворота Антона Чичкана. На 23-й минуте цели достиг удар Марина Томасова с линии штрафной площади, а за минуту до перерыва Юрий Логвиненко замкнул верховую передачу с правого фланга - 2:0.

Вторая половина также началась с атак футболистов "Астаны", и на 52-й минуте они заработали пенальти, который четко реализовал Рунар Сигурьонссон - 3:0. Пропустив третий мяч, борисовчане заиграли быстрее, но их атаки не представляли угроз воротам соперников. В итоге подопечные Алексея Баги так и не смогли отличиться хотя бы раз.

Ответная встреча белорусского и казахстанского чемпионов за выход в групповой этап лиги Европы состоится 29 августа на поле "Борисов-Арены", начало в 20.00.

Три года назад футболисты БАТЭ и "Астаны" играли между собой на этой же стадии ЛЕ, тогда успеха по сумме двух встреч добился казахстанский клуб - 2:0 (дома) и 2:2 (в гостях).-0-