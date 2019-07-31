БАТЭ проиграл "Русенборгу" во 2-м квалификационном раунде Лиги чемпионов

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ проиграли норвежскому "Русенборгу" со счетом 0:2 в выездном матче 2-го раунда квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В ответной встрече в Тронхейме футболисты обеих команд старались грамотно сыграть в защите. Опасных моментов возникало немного. Все изменилось под занавес второго тайма. На 73-й минуте норвежский защитник БАТЭ Эмиль Йонассен нарушил правила в своей штрафной площади, и Андре Хелланд реализовал пенальти - 1:0. Вскоре второй мяч в ворота дружины Алексея Баги провел Александр Седерлунд - 2:0.

Первый матч в Борисове завершился победой белорусской команды - 2:1.

Благодаря домашней победе с необходимым счетом "Русенборг" вышел в третий раунд квалификации Лиги чемпионов. Борисовский БАТЭ продолжит выступление на международной арене в Лиге Европы и сыграет в 3-м квалификационном раунде с боснийским "Сараево". Первая встреча пройдет 8 августа, ответная - 15 августа.-0-