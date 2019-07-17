БАТЭ проигрывает "Пясту" 0:1 после первого тайма

17 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ проигрывают польскому "Пясту" со счетом 0:1 после первого тайма гостевого матча квалификации Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Начало игры на поле городского стадиона в Гливице прошло под диктовку борисовчан, но опасных моментов они не создали. А на 21-й минуте контратака хозяев завершилась голом Якуба Червиньского.-0-
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