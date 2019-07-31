БАТЭ проведет ответный матч квалификации Лиги чемпионов с норвежским "Русенборгом"

31 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ проведут сегодня ответный матч 2-го квалификационного раунда Лиги чемпионов с норвежским "Русенборгом", сообщает корреспондент БЕЛТА.

Игра начнется на стадионе "Леркендал" в 20.00. Главным арбитром назначен рефери ФИФА итальянец Марко Ди Белло. Его ассистентами станут Сержио Рангетти и Алессандро Костанцо, резервный арбитр Розарио Абиссо.

Телеканал "Беларусь 5" проведет прямую трансляцию встречи.

Накануне БАТЭ провел тренировку в Норвегии, после которой главный тренер белорусского клуба Алексей Бага отметил, что его подопечные не ощущают давления перед важным матчем. "Норвежский клуб имеет в составе опытных и сильных футболистов, что показали соперники в Борисове, где нами на пути к успеху был сделан только первый шаг. В ответной игре в Тронхейме собираемся сделать второй", - сказал он.

Первая игра на стадионе "Борисов-Арены" 24 июля завершилась победой БАТЭ - 2:1.

Победитель противостояния чемпионов Беларуси и Норвегии сыграет в 3-м квалификационном раунде Лиги чемпионов с лучшей командой пары "Марибор" (Словения) - АИК (Стокгольм, Швеция). -0-