БАТЭ проведет сбор в Сочи

15 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футбольный клуб БАТЭ 18 марта отправится в Сочи, где спортсмены проведут сбор к чемпионату Беларуси, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе борисовского клуба.
В выездной список не вошли игроки, которые будут вызваны в национальные сборные. В Сочи команда БАТЭ будет работать на протяжении недели, а 25 марта вернется домой.
"Желто-синие" проведут первый матч в чемпионате Беларуси против "Дняпро-МЧЗ" (Могилев) 30 марта.-0-
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