БАТЭ разгромил "Энергетик-БГУ", столичное "Динамо" одолело "Минск" в чемпионате Беларуси

11 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ разгромили минский "Энергетик-БГУ" со счетом 4:1 в 17-м туре чемпионата Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Все мячи в поединке на поле "Борисов-Арены" были забиты в первом тайме, причем уже на исходе получаса игрового времени хозяева вели 4:0. Сначала мяч в свои ворота отправил полузащитник минчан Девид Тве, а затем Яссе Туоминен, Эрвейн Мукам и Станислав Драгун еще трижды поразили ворота Алексея Харитоновича. За 7 минут до перерыва Всеволод Садовский отыграл один гол, установив окончательный результат.

В столичном дерби футболисты "Динамо" по ходу встречи на своей арене дважды уступали "Минску" - 0:1 и 1:2, но в итоге сумели вырвать победу - 3:2.

Еще в одном воскресном матче "Витебск" у себя дома проиграл "Городее" со счетом 0:2.

Результаты других встреч: "Дняпро" (Могилев) - "Динамо" (Брест) - 0:1, "Торпедо-БелАЗ" (Жодино) - "Славия" (Мозырь) - 1:1, "Гомель" - "Слуцк" - 3:4.

Заключительный матч 17-го тура состоится 12 августа в Солигорске, где местный "Шахтер" будет соперничать с гродненским "Неманом".

Положение в лидирующей группе: "Динамо" (Брест) - 42 очка (17 матчей), БАТЭ - 40 (16), "Шахтер" - 31 (14), "Динамо" (Минск) - 31 (16).-0-