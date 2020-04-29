БАТЭ стал вторым финалистом Кубка Беларуси, обеспечив минскому "Динамо" участие в квалификации Лиги Европы

29 апреля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ пробились в финал розыгрыша Кубка Беларуси, одолев по сумме двух встреч мозырскую "Славию", сообщает корреспондент БЕЛТА.

После поражения в Мозыре в первом полуфинальном матче со счетом 0:1 сегодня подопечные Кирилла Альшевского на поле "Борисов-Арены" взяли реванш - 2:0. В первом тайме хозяева дважды добились успеха: на 12-й минуте Захар Волков открыл счет, а перед самым перерывом защитник мозырян Игорь Тимонюк срезал мяч в свои ворота. Во втором тайме гости много атаковали, но так и не смогли поразить ворота соперников.

Первыми финалистами кубкового розыгрыша стали футболисты брестского "Динамо", которые по сумме двух полуфинальных игр взяли верх над солигорским "Шахтером". В Бресте динамовцы победили с результатом 2:0, а сегодня в Солигорске уступили 2:4, но благодаря двум мячам, забитым на чужом поле, вышли в финал.

Таким образом, последним белорусским представителем в Лиге Европы стало минское "Динамо", занявшее в минувшем чемпионате Беларуси четвертое место, вслед за тремя остальными полуфиналистами кубкового турнира - брестским "Динамо", БАТЭ и "Шахтером".

Решающий поединок 29-го кубкового розыгрыша между брестским "Динамо" и БАТЭ должен состояться 24 мая на поле минского стадиона "Динамо". В прошлые годы оба нынешних финалиста по три раза становились обладателями этого трофея.

В решающем матче прошлого кубкового розыгрыша футболисты "Шахтера" в третий раз завоевали трофей, победив "Витебск" на его стадионе с результатом 2:0.-0-