БАТЭ сыграет с "Арсеналом" в 1/16 финала Лиги Европы

17 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Борисовский БАТЭ в 1/16 финала футбольной Лиги Европы встретится с лондонским "Арсеналом". Таков результат жеребьевки, состоявшейся сегодня в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Первую игру за выход в 1/8 финала подопечные Алексея Баги проведут 14 февраля на своем поле, ответную - 20 февраля в британской столице.

Составы остальных пар 1/16 финала Лиги Европы:

"Виктория" (Пльзень, Чехия) - "Динамо" (Загреб, Хорватия),

"Брюгге" (Бельгия) - "Зальцбург" (Австрия),

"Рапид" (Вена, Австрия) - "Интер" (Милан, Италия),

"Славия" (Прага, Чехия) - "Генк" (Бельгия),

"Краснодар" (Россия) - "Байер" (Леверкузен, Германия),

"Цюрих" (Швейцария) - "Наполи" (Италия),

"Мальме" (Швеция) - "Челси" (Лондон, Англия),

"Шахтер" (Донецк, Украина) - "Айнтрахт" (Франкфурт, Германия),

"Селтик" (Глазго, Шотландия) - "Валенсия" (Испания),

"Ренн" (Франция) - "Бетис" (Севилья, Испания),

"Олимпиакос" (Пирей, Греция) - "Динамо" (Киев, Украина),

"Лацио" (Рим, Италия) - "Севилья" (Испания),

"Фенербахче" (Стамбул, Турция) - "Зенит" (Санкт-Петербург, Россия),

"Спортинг" (Лиссабон, Португалия) - "Вильярреал" (Испания),

"Галатасарай" (Стамбул, Турция) - "Бенфика" (Лиссабон, Португалия).

Фото УЕФА

Первые матчи 1/16 финала состоятся 12 и 14 февраля, ответные - 20 и 21 февраля 2019 года.

Встречи 1/8 финала пройдут 7 и 14 марта, четвертьфиналы - 11 и 18 апреля, полуфиналы - 2 и 9 мая, решающий поединок Лиги Европы состоится 29 мая на "Олимпийском" стадионе в Баку.-0-