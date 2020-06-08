БАТЭ против "Гранита", "Крумкачы" примут минское "Динамо" в 1/16 финала Кубка Беларуси

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка 1/16 финала розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Нынешние обладатели Кубка футболисты борисовского БАТЭ в борьбе за выход в 1/8 финала нового турнира сыграют в гостях с одним из аутсайдеров первой лиги национального первенства микашевичским "Гранитом". Финалист прошлого кубкового розыгрыша брестское "Динамо" встретится в Житковичах с лидером группы А второй лиги местным "Мелиоратором". В минском дерби "Крумкачы" примут "Динамо".
Составы остальных пар 1/16 финала:
"Локомотив" (Гомель) - "Слуцк",
"Гомель" - "Шахтер" (Солигорск),
"Днепр" (Могилев) - "Ислочь" (Минский район),
"Спутник" (Речица) - "Белшина" (Бобруйск),
"Химик" (Светлогорск) - "Рух" (Брест),
"Волна" (Пинск) - "Славия" (Мозырь),
"Барановичи" - "Витебск",
"Слоним-2017" - "Неман" (Гродно),
"Островец" - "Минск",
"Орша" - "Энергетик-БГУ" (Минск),
"Арсенал" (Дзержинск) - "Смолевичи",
"Ошмяны-БГУФК" - "Торпедо-БелАЗ" (Жодино),
"Нафтан" (Новополоцк) - "Городея".
Точные даты проведения матчей станут известны позже.-0-