БАТЭ сыграет с "Витебском" в четвертьфинале Кубка Беларуси

Фото БАТЭ
11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В минском Доме футбола состоялась жеребьевка четвертьфинальной стадии розыгрыша Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Действующие обладатели Кубка страны футболисты борисовского БАТЭ в борьбе за выход в полуфинал дважды встретятся с "Витебском".
Новоиспеченный чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" сыграет с гродненским "Неманом".
Бронзовый призер чемпионата страны жодинский клуб "Торпедо-БелАЗ" будет соперничать с представителем второго дивизиона национального первенства дзержинским "Арсеналом".
Футболисты "Минска" встретятся с "Ислочью" из Минского района.
Матчи 1/4 финала будут сыграны в марте 2021 года.-0-