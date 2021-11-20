БАТЭ сыграет в Жодино, минское "Динамо" примет "Неман" в 29-м туре чемпионата Беларуси

20 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. На футбольном чемпионате Беларуси среди команд высшей лиги сегодня пройдут встречи предпоследнего, 29-го тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Идущий вторым борисовский БАТЭ сыграет в гостях у жодинского "Торпедо-БелАЗа". Конкурент борисовчан в борьбе за серебряные медали столичное "Динамо" примет на своей арене гостей из гродненского "Немана". Еще один претендент на место в призовой тройке "Гомель" встретится у себя дома со "Сморгонью", которая покидает элитный дивизион. Футболисты брестского "Руха", которые также имеют шансы подняться на пьедестал почета, сыграют в гостях у "Слуцка".

Чемпион страны солигорский "Шахтер" в Бресте будет соперничать с местными динамовцами. В Борисове минский "Энергетик-БГУ" встретится с мозырской "Славией", а на поле столичного стадиона "Трактор" футболисты "Минска" сыграют с "Ислочью".

Положение команд после 28 туров: "Шахтер" - 72 очка, БАТЭ - 59, "Динамо" (Минск) - 58, "Рух" - 55, "Гомель" - 55, "Динамо" (Брест) - 38, "Торпедо-БелАЗ" - 36, "Витебск" - 34, "Ислочь" - 34, "Неман" - 31, "Минск" - 30, "Энергетик-БГУ" - 30, "Слуцк" - 29, "Славия" - 28, "Сморгонь" - 17, "Спутник" - 7.

Бомбардирскую гонку возглавляет гамбийский форвард "Шахтера" Дембо Дарбо, забивший 19 мячей, на два гола от него отстает белорусский нападающий "Гомеля" Андрей Соловей.-0-