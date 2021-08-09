БАТЭ, "Торпедо-БелАЗ" и брестское "Динамо" вышли в 1/4 финала Кубка Беларуси

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Определились очередные четвертьфиналисты розыгрыша Кубка Беларуси по футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Нынешний обладатель Кубка борисовский БАТЭ с большим трудом обыграл в Мозыре местную "Славию" со счетом 2:1. Победный гол Евгений Яблонский забил на 4-й компенсированной минуте второго тайма.

Два поединка завершились после серий пенальти. В Жодино футболисты "Торпедо-БелАЗа" лишь в серии послематчевых пенальти одолели представителя 1-й лиги национального чемпионата гомельский "Локомотив" - 5:4 (игровое время - 0:0), а футболисты "Витебска" так же переиграли еще одну команду из второго дивизиона дзержинский "Арсенал".

В брестском дерби "Динамо" победили "Рух" с результатом 2:0. Еще один представитель 1-й лиги могилевский "Днепр" без борьбы вышел в четвертьфинал, так как его соперник речицкий "Спутник" из-за финансовых проблем не смог продолжить турнир. Футболисты минского "Динамо" одержали крупную гостевую викторию над "Слуцком" со счетом 4:0. С таким же результатом гродненский "Неман" разгромил в Борисове столичный "Энергетик-БГУ".

Сегодня в последнем поединке 1/8 финала лидер чемпионата Беларуси солигорский "Шахтер" примет у себя дома футболистов "Гомеля".-0-