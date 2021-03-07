БАТЭ выиграл у "Витебска" в четвертьфинале Кубка Беларуси

7 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты БАТЭ одержали волевую викторию над "Витебском" в домашнем четвертьфинальном матче Кубка Беларуси, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В середине первого тайма витебчане вышли вперед после точного удара Вандерсона, но удержать свое преимущество не смогли. Еще до перерыва Николай Сигневич восстановил равновесие, а во второй половине игры он же забил победный гол - 2:1 в пользу нынешних обладателей Кубка страны.

Позже чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" у себя дома примет гостей из гродненского "Немана".

Вчера жодинское "Торпедо-БелАЗ" разгромило на своем поле дзержинский "Арсенал" - 3:0, а футболисты "Минска" на своей арене сыграли вничью с "Ислочью" - 1:1.

Ответные поединки за выход в полуфинал 30-го кубкового розыгрыша пройдут 6 и 7 апреля.-0-

Фото Сергея Шелега