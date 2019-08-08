БАТЭ выигрывает у "Сараево" со счетом 1:0 после первого тайма в выездном матче квалификации Лиги Европы

8 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Футболисты борисовского БАТЭ выигрывают у "Сараево" со счетом 1:0 после первого тайма гостевого матча 3-го раунда квалификации Лиги Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Первая половина игры в Зенице прошла с преимуществом чемпионов Беларуси. Его итогом стал гол Дмитрия Баги, который отличился на 19-й минуте встречи.-0-
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