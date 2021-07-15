Батумское "Динамо" вышло во 2-й раунд квалификации Лиги конференций и сыграет с БАТЭ

15 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сегодня на футбольных аренах Старого Света завершаются матчи первого квалификационного раунда Лиги конференций, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Футболисты батумского "Динамо" в ответном поединке первого раунда квалификации принимали на своей арене гостей из клуба "Тре Пенне" (Сан-Марино) и выиграли со счетом 3:0. В первой игре грузинская команда разгромила санмаринцев на их поле с результатом 4:0. Таким образом, во 2-м круге батумское "Динамо" дважды встретится с вице-чемпионом Беларуси борисовским БАТЭ. Их первая встреча состоится 22 июля в Батуми, а ответный матч пройдет 29 июля на поле "Борисов-Арены". Обе игры начнутся в 20.00 по белорусскому времени.

Во втором раунде квалификации Лиги конференций сыграют еще три представителя Беларуси. Бронзовые призеры прошлого чемпионата страны футболисты жодинского "Торпедо-БелАЗа" будут соперничать с датским "Копенгагеном": 22 июля в датской столице, 29 июля - в российской Казани. Брестское "Динамо" дважды встретится с чешской "Викторией" - сначала в Пльзени, затем в армянском Ереване. Чемпион Беларуси солигорский "Шахтер" сыграет с люксембургским клубом "Фола" из города Эш. Их первая игра состоится в венгерском Мишкольце, ответная - в Эше.

Футболисты "Шахтера" начали еврокубковый сезон в квалификации главного турнира - Лиги чемпионов. Однако продвинуться дальше первого квалификационного круга не смогли, дважды проиграв болгарскому "Лудогорцу" из Разграда с одинаковым счетом 0:1.-0-