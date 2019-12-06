Батутист Себастьян Станкевич завоевал золото юниорского ЧМ в Японии

6 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусский батутист Себастьян Станкевич завоевал золото юниорского первенства мира в индивидуальных прыжках на батуте, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Белорусской ассоциации гимнастики.

Себастьян Станкевич заработал за свое выступление 57,020 балла. Серебро выиграл японец Шума Тоеда (56,900). Бронза у еще одного представителя Беларуси Станислава Яскевича (55,890).

В решающей стадии соревнований юниорок бронзу в индивидуальных прыжках выиграла Виктория Куйдан.

Остальные белоруски остались вне тройки призеров. Екатерина Ершова заняла пятое место, Александра Столярова замкнула восьмерку лучших. Победу одержала китаянка Юньджу Цао.

Накануне в прыжках на акробатической дорожке среди спортсменов возрастной категории 15-16 лет бронзу чемпионата мира завоевал белорус Виктор Антипенко с результатом - 35,200 балла.

Чемпионат мира среди возрастных групп проходит в гимнастическом центре "Арияке" в Токио следом за первенством мира среди взрослых и продлится до 8 декабря. В следующем году спорткомплекс примет олимпийские старты в гимнастических дисциплинах. За награды в индивидуальных и синхронных прыжках на батуте, акробатической дорожке и двойном мини-трампе спорят 800 подающих надежды спортсменов из 40 стран.-0-

Фото Белорусской ассоциации гимнастики