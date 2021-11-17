Батутисты Иван Литвинович и Татьяна Петреня выступят на ЧМ в Баку

17 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. В Баку с 18 по 21 ноября состоится 35-й чемпионат мира по прыжкам на батуте и акробатической дорожке. Национальная команда Беларуси уже отправилась в столицу Азербайджана, сообщили БЕЛТА в пресс-службе НОК.

В составе команды - олимпийский чемпион Токио Иван Литвинович, Олег Рябцев, а также опытная Татьяна Петреня. Известная спортсменка - участница четырех Олимпийских игр с 2004 по 2016 год, чемпионка мира - 2017, чемпионка Европы - 2012. После рождения сына в 2019 году решила возобновить спортивную карьеру. Как она рассказала в интервью Международной федерации гимнастики, она вновь готова попробовать себя на высоком уровне.

В Баку из-за проблем со здоровьем не смог отправиться чемпион Рио-2016 Владислав Гончаров. В выездном составе много молодых спортсменов, которые постараются на мировом форуме проявить свои лучшие качества.-0-