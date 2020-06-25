Батутисты в "Стайках" работают над усложнением программ перед олимпийским сезоном

25 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. В настоящее время батутисты, для которых организованы сборы в РЦОП "Стайки", работают над усложнением своих программ, чтобы быть конкурентоспособными на международной арене в олимпийский сезон. Об этом рассказала журналистам главный тренер сборной Беларуси по прыжкам на батуте Ольга Власова, передает корреспондент БЕЛТА.

"У нас задача поднять коэффициенты, высоту. Поэтому сейчас работаем над техникой, усложняем комбинации, чтобы в следующем году достойно выступать на международных соревнованиях, в том числе на олимпийской арене", - отметила Ольга Власова.

Созданные в "Стайках" условия для ее подопечных главные тренер оценила положительно. "Условия замечательные, все очень компактно. Каждый вид спорта занимается в своем зале. Питание прекрасное, свежий воздух, - рассказала она. - Чтобы разнообразить свое пребывание в спорткомплексе, помимо прыжков на батуте спортсмены при желании могут покататься на катамаранах и лодках, поиграть в теннис, баскетбол, волейбол. Пожалуй, лучшего центра для подготовки спортсменов высокого уровня и не найти".-0-