"Бавария" и "Барселона" стали четвертьфиналистами футбольной Лиги чемпионов

9 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. В футбольной Лиге чемпионов определились последние участники четвертьфинальной стадии, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Чемпион Германии мюнхенская "Бавария" после крупной виктории в Лондоне над английским "Челси" (3:0) в ответной встрече 1/8 финала на своей арене также добилась успеха c перевесом в три мяча - 4:1. Лучший бомбардир нынешнего сезона ЛЧ польский форвард мюнхенцев Роберт Левандовски оформил голевой дубль, и теперь на его лицевом счету 13 мячей в нынешнем турнире.

Соперником баварцев в 1/4 финала будет испанская "Барселона", переигравшая на своем поле итальянский "Наполи" с результатом 3:1. Все мячи в этой встрече были забиты до перерыва - сначала Клеман Ленгле, Лионель Месси и Луис Суарес (с пенальти) забили три гола в ворота гостей, а в самой концовке первого тайма Лоренцо Инсинье реализовал пенальти, сократив разрыв. Во второй половине встречи результат не изменился. Их первый поединок в Неаполе завершился вничью - 1:1.

Начиная с 1/4 финала матчи чемпионской Лиги пройдут в португальском Лиссабоне:

12 августа

"Аталанта" (Бергамо, Италия) - "Пари Сен-Жермен" (Франция);

13 августа

"Лейпциг" (Германия) - "Атлетико" (Мадрид, Испания);

14 августа

"Бавария" (Мюнхен, Германия) - "Барселона" (Испания);

15 августа

"Манчестер Сити" (Англия) - "Лион" (Франция).

Полуфинальные встречи намечены на 18 и 19 августа, решающий поединок 65-го по счету главного клубного турнира Старого Света пройдет 23 августа на поле лиссабонского "Эштадиу да Луш".-0-