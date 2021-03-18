"Бавария" и "Челси" стали последними четвертьфиналистами футбольной ЛЧ

18 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Немецкая "Бавария" и английский "Челси" пробились в четвертьфинал футбольной Лиги чемпионов, сообщает корреспондент БЕЛТА.

После уверенной гостевой виктории над римским "Лацио" (4:1) лидер немецкой бундеслиги выиграл и в Мюнхене - 2:1. "Бавария" вышла вперед на 31-й минуте домашней встречи после пенальти, который реализовал польский форвард Роберт Левандовски. После перерыва камерунец Максим Шупо-Мотин удвоил результат, а в конце матча Марко Парло сократил разрыв до минимума.

Игра в английской столице прошла с преимуществом "Челси", которые переиграли испанский "Атлетико" из Мадрида со счетом 2:0. На 34-й минуте счет открыл марокканский полузащитник хозяев поля Хаким Зиеш, а на 4-й компенсированной минуте второго тайма итог подвел Эмерсон. В первой встрече этих команд, прошедшей в Бухаресте, английский клуб добился виктории с результатом - 1:0.

Ранее участниками четвертьфинальной стадии стали французский "Пари Сен-Жермен", английские "Ливерпуль" и "Манчестер Сити" , португальский "Порту", мадридского "Реала" и немецкая "Боруссия" из Дортмунда. Норвежский форвард дортмундского клуба Эрлинг Холанн возглавляет список лучших бомбардиров ЛЧ, забив 10 мячей.

Жеребьевка четвертьфинальных пар чемпионской Лиги состоится 19 марта в штаб-квартире УЕФА в швейцарском Ньоне. Первые матчи за выход в полуфинал пройдут 6 и 7 апреля, ответные - 13 и 14 апреля.

Сегодня вечером состоятся ответные поединки 1/8 финала второго по рангу континентального турнира - Лиги Европы.-0-