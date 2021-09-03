Базанов назвал "засилие иностранцев" одной из причин неудачных выступлений сборной Беларуси по футболу

3 сентября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Председатель ассоциации "Белорусская федерация футбола" Владимир Базанов видит одну из причин неудачных выступлений сборной по футболу в большом количестве иностранцев, выступающих за команды в чемпионате страны. Об этом он заявил сегодня на совещании по тематике развития футбола и спорта в целом, которое провел Президент Беларуси Александр Лукашенко, передает корреспондент БЕЛТА.

"Одной из причин неудачных выступлений национальной мужской сборной, по нашему мнению, является засилие иностранцев в нашем чемпионате. В настоящее время мы вынуждены констатировать, что нет достаточного количества квалифицированных футболистов для привлечения в национальную сборную. Это следствие недостаточной работы в клубах с молодыми игроками из-за нацеленности клубов на сиюминутный результат, для достижения которого руководство клубов делает выбор в пользу иностранных футболистов или более опытных игроков, зачастую не давая молодым игрокам даже шанса выступать за команду основного состава", - сказал Владимир Базанов.

В качестве примера он привел футбольный клуб "Гомель". По словам председателя ассоциации, на поле у этого клуба в 2019 году находились 10 иностранцев и всего один белорус. Команда покинула высшую лигу. В 2021 году, наоборот, имея в своем составе 10 белорусов и одного иностранца, клуб занимает пятую строчку в чемпионате страны. "С этим клубом боятся играть все гранды нашего футбола", - отметил Владимир Базанов.

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