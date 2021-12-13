БЧ упрочил лидерство, "Столица" вышла на 2-е место в чемпионате Беларуси по мини-футболу

13 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня гомельчане принимали на своей площадке светлогорский ЦКК и одержали волевую викторию со счетом 4:3. По ходу игры хозяева уступали 0:2, но сумели переломить ход встречи и в итоге добились победы.

В минском дворце спорта "Уручье" спортсмены "Столицы" разгромили гродненский клуб "УВД-Динамо" с результатом 8:3.

Ранее столичный "Дорожник" у себя дома одержал волевую победу над "Борисовом-900" - 2:1. Еще за 7 минут до окончания встречи подопечные Валерия Досько уступали гостям, но потом Евгений Дунаев сократил разрыв, а на последней минуте игры Вадим Титков забил победный мяч. Спортсмены "Минска" победили земляков из "Динамо-БНТУ" с результатом 5:3. Аутсайдеры первенства вновь не порадовали своих болельщиков, потерпев домашние поражения от фаворитов. "Лида" с сухим счетом 0:6 уступила действующему чемпиону страны оршанскому "Витэну", а в Бресте местный клуб "Первый регион" проиграл гомельскому ВРЗ с результатом 1:13.

Положение в лидирующей группе: БЧ - 30 очков (11 матчей), "Столица" - 27 (10), ВРЗ - 26 (11), "Витэн" - 25 (10), "Минск" - 24 (11). Внизу таблицы "Первый регион", у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе "Лиды".

Список лучших бомбардиров возглавляет Олег Горбенко ("Столица"), забивший 13 мячей.

Матчи следующего тура пройдут 18-19 декабря.-0-