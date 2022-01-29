БЧ закрепился на первом месте в таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу

29 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Гомельский БЧ закрепился на первом месте в турнирной таблице чемпионата Беларуси по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Сегодня лидеры первенства с большим трудом одолели на своей площадке гостей из минского "Дорожника" со счетом 3:2. После этой победы БЧ набрал 39 очков и сейчас на 7 баллов опережает земляков из ВРЗ, который завтра сыграет в Гродно против местной команды "УВД-Динамо". Также 30 января брестский клуб "Первый регион" встретится у себя дома с "Борисовом-900", а "Лида" на своей площадке будет соперничать со столичным клубом "Охрана-Динамо".

Сегодня светлогорский ЦКК принимает гостей из минского "Динамо-БНТУ".

Положение в лидирующей группе сейчас таково: БЧ - 39 очков (14 матчей), ВРЗ - 32 (13), "Столица" - 31 (13), "Витэн" - 31 (13), "Минск" - 25 (13). Внизу таблицы брестский клуб "Первый регион", у которого пока лишь один зачетный балл, 3 очка в активе "Лиды".

Список лучших бомбардиров возглавляют Олег Горбенко ("Столица") и Максим Конов (БЧ), забившие по 15 мячей.-0-