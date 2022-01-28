Бегом, на лыжах и велосипеде: соревнования по зимнему триатлону пройдут в Браславе

28 января, Витебск /Корр. БЕЛТА/. Республиканские соревнования по зимнему триатлону состоятся 30 января в Браславе возле озера Дривяты, сообщила корреспонденту БЕЛТА генеральный секретарь Белорусской федерации триатлона Мария Черковская-Тарасевич.

Участникам предстоит преодолеть три дистанции: 3 км бегом, по 5 км на лыжах и на горном велосипеде. Всего 13 км. Проверить свои силы изъявили желание более 40 человек, но многие еще намерены зарегистрироваться уже после приезда в Браслав. Самому младшему участнику 16 лет, также будут участвовать несколько мужчин в возрасте 60 лет и старше.

В этом году Браслав примет соревнования в третий раз. Сюда кроме местных жителей приедут спортсмены из Минска, Слонима, Борисова, Витебска, Могилева и других городов. "Трасса для них уготована непростая: с подъемами, спусками, разворотами и другими сложностями. Зимний триатлон в отличие от летнего у нас не так развит, как, например, в России, Италии, Румынии, Канаде или США. Это не олимпийский вид спорта, но Международная федерация и мы его популяризируем и развиваем в нашей стране", - сказала Мария Черковская-Тарасевич.

По итогам соревнований победителей и призеров наградят медалями и призами. Организаторы состязаний - Белорусская федерация триатлона и браславский физкультурно-спортивный клуб "Дривятич".-0-