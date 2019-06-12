Бегунья Дарья Борисевич стала бронзовым призером на международном турнире в Турку

12 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. По итогам международного турнира Paavo Nurmi Games в Турку (Финляндия) белорусские легкоатлеты завоевали две медали, информирует корреспондент БЕЛТА.
В беге на 1500 м белоруска Дарья Борисевич заняла третье место, показав лучший личный результат в сезоне 4 мин. 06,50 сек. Опередить белоруску смогли лишь Винни Наниондо из Уганды, победившая в забеге с временем 4 мин. 06,21 сек. и серебряный призер эфиопка Тайе Фанту - 4 мин. 06,27 сек. Дарья Борисевич также сумела отобраться в национальную команду для участия в чемпионате мира по легкой атлетике, который состоится в сентябре в Дохе (Катар).
Как сообщалось, в секторе для толкания ядра в Турку белоруска Алена Дубицкая завоевала бронзовую награду - 18 м 48 см.
В соревнованиях в тройном прыжке Ирина Васьковская заняла четвертое место - 13 м 84 см, вошедшая в состав сборной Беларуси на II Европейские игры Виолетта Скворцова в этом виде финишировала шестой - 13 м 47 см. Первое место у Габриэлы Петровой из Болгарии - 14 м 29 см. Не удалось побороться за награды турнира Анне Малыщик в метании молота, с результатом 68 м 19 см она - девятая. Для Анны Малыщик это был второй старт в сезоне.-0-
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