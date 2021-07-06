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06 июля 2021, 21:41

Бегунья Эльвира Герман стала серебряной медалисткой международного турнира в Венгрии

Эльвира Герман (справа). Фото из архива
Эльвира Герман (справа). Фото из архива

6 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская бегунья Эльвира Герман стала серебряной медалисткой международного турнира "Мемориал Иштвана Дьюлаи" в Секешфехерваре (Венгрия), который входит в календарь Континентального тура, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Белоруска выступала на дистанции 100 м с барьерами и показала результат 12,67 сек. Опередить уроженку Брестской области смогла лишь Жасмин Камачо-Куин из Пуэрто-Рико - 12,34 сек. Третье место - у американской бегуньи Габриэль Каннингем - 12,75 сек.

Таким образом, белорусские легкоатлеты завоевали три награды на турнире в Венгрии. Напомним, что в прыжках в высоту не было равных Максиму Недосекову, а в прыжках в длину награду за третье место выиграла Анастасия Мирончик-Иванова.

Что касается других результатов белорусок, то Татьяна Холодович в метании копья заняла пятое место с результатом 56 м 68 см. Первенствовала тут литовская спортсменка Ливета Ясюнайте - 62 м 73 см. В метании молота на 6-й позиции итогового протокола завершила старты Анна Малыщик - 69 м 68 см. Золото выиграла поправляющаяся после травмы титулованная полька Анита Влодарчик - 74 м 76 см.-0-

Легкоатлеты Максим Недосеков и Анастасия Мирончик-Иванова выиграли награды на турнире в Венгрии

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