Бегунья Эльвира Герман заняла пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эльвира Герман финишировала пятой в беге на 100 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Результат белоруски - 12,94 сек. Победила легкоатлетка из США Кендра Харрисон -12,52 сек. Второй место заняла ее соотечественница Шарика Нелвис - 12,69 сек. Бронзовым призером стала Тоби Амусан из Нигерии - 12,85 сек. В шаге от пьедестала остановилась Синди Роледер из Германии, показавшая одинаковое время с белоруской - 12,94 сек.
Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 6 июня в Риме.
Легкая атлетика входит в программу II Европейских игр, медали в этом виде спорта будут разыграны на минском стадионе "Динамо" в июне.
Ведущие американские бегуньи Харрисон и Невилс могут приехать в Минск в сентябре, когда состоится легкоатлетический матч Европа - США.-0-
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