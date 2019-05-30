Бегунья Эльвира Герман заняла пятое место на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме

30 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Эльвира Герман финишировала пятой в беге на 100 м с барьерами на этапе Бриллиантовой лиги в Стокгольме, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Результат белоруски - 12,94 сек. Победила легкоатлетка из США Кендра Харрисон -12,52 сек. Второй место заняла ее соотечественница Шарика Нелвис - 12,69 сек. Бронзовым призером стала Тоби Амусан из Нигерии - 12,85 сек. В шаге от пьедестала остановилась Синди Роледер из Германии, показавшая одинаковое время с белоруской - 12,94 сек.

Следующий этап Бриллиантовой лиги пройдет 6 июня в Риме.

Легкая атлетика входит в программу II Европейских игр, медали в этом виде спорта будут разыграны на минском стадионе "Динамо" в июне.

Ведущие американские бегуньи Харрисон и Невилс могут приехать в Минск в сентябре, когда состоится легкоатлетический матч Европа - США.-0-