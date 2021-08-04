Бегунья из Уганды Перут Чемутай выиграла олимпийское золото в стипль-чезе

4 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. На главной олимпийской арене - Национальном стадионе японской столицы - началась вечерняя программа соревнований легкоатлетов, передает корреспондент БЕЛТА.

В женском финальном забеге на 3000 м с препятствиями первое место заняла спортсменка из Уганды Перут Чемутай, показавшая результат 9 мин. 01,45 сек. Второй дистанцию стипль-чеза завершила американская бегунья Кортни Фрерихс (9 мин. 04,79 сек.), олимпийскую бронзу завоевала представительница Кении Хивин Киенг (9 мин. 05,39 сек.).

Позже легкоатлеты разыграют еще три комплекта олимпийских наград: в метании молота у мужчин, а также в беге на 800 м и 200 м у мужчин. Белорусские спортсмены не прошли в финалы этих дисциплин.

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