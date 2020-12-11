Бегунов признан лучшим игроком ноября, Пунтус - лучший тренер футбольного чемпионата Беларуси

11 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Защитник солигорского "Шахтера" Роман Бегунов признан лучшим игроком футбольного чемпионата Беларуси в ноябре. Таков результат заключительного опроса завершившегося сезона, который проводила ассоциация "Белорусская федерация футбола" с участием журналистов ведущих СМИ, сообщает корреспондент БЕЛТА.

В последнем осеннем месяце 27-летний Роман Бегунов провел три матча, в которых дважды поразил ворота соперников солигорской команды. По итогам голосования он набрал 39 очков из 48 возможных. Конкурентами Романа Бегунова были минский динамовец Владислав Климович, жодинский торпедовец Дмитрий Антилевский и брестский динамовец Михаил Гордейчук.

Среди тренеров в ноябре вне конкуренции оказался наставник "Торпедо-БелАЗа" Юрий Пунтус. Под его руководством автозаводцы выиграли все три ноябрьских поединка и впервые в истории завоевали бронзу национального первенства. В результате голосования Юрий Пунтус получил 42 балла из 48 возможных.-0-