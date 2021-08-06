Бегуны Ямайки и Италии выиграли олимпийские эстафеты 4х100 м

6 августа, Токио /Корр. БЕЛТА/. Двумя эстафетными забегами 4х100 м завершился очередной соревновательный день участников легкоатлетической программы Олимпийских игр, передает корреспондент БЕЛТА.

В состязаниях женских квартетов чемпионками стали спортсменки Ямайки, с результатом 41,02 сек. Серебро у американской команды (41,45 сек.), бронзовую медаль выиграли бегуньи Великобритании (41,88 сек.).

У мужчин первыми сенсационно финишировали итальянцы - 37,50 сек. Всего на одну сотую секунды отстали представители Великобритании (37,51), бронзу завоевали спортсмены Канады (37,70 сек.).

Ранее олимпийское золото в метании копья у женщин завоевала китаянка Лю Шиин, которая послала снаряд на 66 м 34 см. Второй результат у польской спортсменки Марии Андрейчик (64 м 61 см), бронзу завоевала австралийка Келси-Ли Барбер (64 м 56 см).-0-