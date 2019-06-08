Бейсболисты "Минска" вышли в полуфинал Кубка С.Е.В.

8 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Бейсболисты клуба "Минск" пробились в полуфинал розыгрыша Кубка Европейской конфедерации бейсбола (С.Е.В.), который проходит в чешском Брно, сообщил корреспонденту БЕЛТА тренер минчан Александр Сечко.

На предварительном этапе второго по рангу континентального клубного турнира многократные чемпионы Беларуси заняли второе место в группе А. Минские бейсболисты победили хорватский "Вартекс" (15:0) и швейцарский "Цюрих" (11:8), но уступили фавориту немецкому "Хайденхайму" (0:20).

Сегодня в матче за выход в финал "Минск" встретится с хозяином турнира "Брно". Во втором полуфинале "Хайденхайм" будет соперничать с французским клубом "Монтиньи".

Победители полуфинальных встреч 9 июня сыграют в поединке за первое место, проигравшие поспорят за бронзу.-0-