Виктор Бекша: на ЧЕ в Словении белорусские волейболисты способны конкурировать со всеми соперниками

19 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. На чемпионате Европы в Словении белорусские волейболисты способны конкурировать со всеми соперниками в группе. Об этом заявил сегодня журналистам главный тренер мужской сборной Беларуси Виктор Бекша, передает корреспондент БЕЛТА.

Мужская команда провела насыщенную подготовку к предстоящему европейскому форуму, рассказал Виктор Бекша. "С начала лета играли в золотой Евролиге, где встречались с сильными сборными, проверили свои возможности. Перед чемпионатом Европы, который у мужчин стартует 12 сентября, могу сказать, что мы готовы конкурировать с каждым из соперников по группе. У мужской сборной стоит задача - выход в плей-офф. И нам вполне по силам справиться, - уверен главный тренер. - Выделяются Россия и Словения, с которой нам открывать чемпионат в Любляне. И важно на старте турнира выступить удачно".

Виктор Бекша также отметил прогресс молодых игроков. "Сожалеем, что Владислав Давыскиба не успевает восстановиться после травмы. Это один из самых перспективных молодых игроков. Доволен действиями Константина Тюшкевича. С уверенностью могу сказать, что растет пасующий серьезного уровня, который уже стабильно входит в национальную сборную. Восстанавливается после травмы диагональный Родион Мискевич, который набирает очень много очков. Вместе с Артуром Удрисом на этой позиции он станет основной атакующей силой нашей команды на чемпионате", - сказал главный тренер.

Одним из основных нападающих национальной команды обещает стать Сергей Антонович, вернувшийся в расположение сборной после некоторого перерыва. "Много изменений в лучшую сторону, появились новые ребята, которые уже способны решать серьезные задачи. Сейчас набираю форму и постараюсь быть максимально полезным сборной на чемпионате Европы", - отметил Сергей Антонович.

Сергей Антонович

Мужской чемпионат Европы будет проходить в четырех странах с 12 по 29 сентября. Белорусские волейболисты сыграют в группе С, матчи которой состоятся в Любляне.

Соперниками подопечных Виктора Бекши станут игроки Словении (12 сентября), России (13 сентября), Финляндии (15 сентября), Северной Македонии (16 сентября) и Турции (17 сентября).-0-

Фото Егора Павлющика