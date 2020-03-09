"Беларусь 1" расскажет историю Александра Глеба

9 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Агентство теленовостей Белтелерадиокомпании представит 17 марта в эфире "Беларусь 1" и "Беларусь 24" премьеру двухсерийного фильма "Наш HLEB". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

"Наш HLEB" - история жизненного и карьерного пути самого известного белорусского футболиста постсоветского периода. Лучший белорусский футболист XXI века Александр Глеб вместе со съемочной группой АТН покажет телезрителям, с чего начиналась его головокружительная карьера - от "Штутгарта" и "Арсенала" до "Барселоны". В 17 лет он подписал контракт с борисовским БАТЭ, после этого успел поиграть в бундеслиге. Именно в Германии Глеб вырос в мастера футбола мирового уровня, а затем стал звездой лондонского "Арсенала".

Александр Глеб стал первым белорусским футболистом, сыгравшим в финальном матче Лиги чемпионов УЕФА и выигравшим ее. Вместе с журналистами Агентства АТН он проведет телезрителей по футбольной базе "Штутгарта" и стадиону Emirates в Лондоне. Своими воспоминаниями поделятся друзья и коллеги спортсмена, среди которых знаковые персоны мирового футбола - экс-форвард "Штутгарта" Кевин Кураньи, вратарь "Арсенала" и сборной Германии Йенс Леманн, бывшие полузащитники "Арсенала" Сеск Фабрегас, Матье Фламини, Томаш Росицки и многие другие.

Премьеру фильма АТН "Наш HLEB" телезрители смогут посмотреть в 21.50. Закрытый предпремьерный показ с VIP-гостями пройдет 11 марта в Falcon Club Бутик Кино. -0-