"Беларусь 5" покажет ЧЕ по биатлону в "Раубичах" в прямом эфире

20 февраля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Республиканский центр олимпийской подготовки по зимним видам спорта "Раубичи" с 26 февраля по 1 марта станет биатлонной столицей Европы. Спортивные каналы Белтелерадиокомпании "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет" в прямой трансляции покажут события чемпионата Европы, сообщили БЕЛТА в пресс-службе медиахолдинга.

Индивидуальные гонки из программы континентальных соревнований в этом году исключены. Вместо них - суперспринт. 26 февраля в 13.00 на старт квалификации выйдут мужчины, в 14.50 - женщины. Финалы стартуют в 17.20. Зрители "Беларусь 5" увидят эти гонки в прямом эфире, как и полюбившийся болельщикам супермикст, который запланирован на 27 февраля в 14.00, и смешанную эстафету (в 17.00).

29 февраля в 12.30 начнется спринт у мужчин. В этот же день в 15.20 посоревнуются в спринте и биатлонистки.

В первый день весны чемпионат Европы по биатлону завершится гонками преследования: у мужчин - в 12.30, у женщин - в 14.30. За полчаса перед каждой гонкой зрителей спортивного канала медиахолдинга будет ожидать увлекательное превью.

К слову, на время чемпионата в "Раубичах" разместится выездная студия Белтелерадиокомпании, в которой журналисты и комментаторы "Беларусь 5" будут работать вместе с приглашенными экспертами и известными биатлонистами. Телезрители увидят в деталях все события соревнований - от ярких волнительных стартов до церемоний награждения победителей. В прошлом году на статусные соревнования в легендарном спорткомплексе под Минском было заявлено 30 команд. Сейчас их ожидается 35, а это около 1000 биатлонистов.-0-