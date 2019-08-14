"Беларусь 5" покажет чемпионат мира по летнему биатлону

14 августа, Минск /Корр. БЕЛТА/. Все события чемпионата мира по летнему биатлону, который пройдет с 23 по 25 августа в "Раубичах", покажут в прямом эфире спортивные каналы Белтелерадиокомпании "Беларусь 5" и "Беларусь 5. Интернет". Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе медиахолдинга.

На время соревнований в "Раубичах" будет расположена выездная студия "Беларусь 5", где будут работать спортивные комментаторы телеканала вместе с приглашенными экспертами и известными биатлонистами. Зрители увидят в деталях все события грандиозных соревнований: от ярких волнительных стартов до церемоний награждения победителей.

23 августа в 10.00 откроет соревновательный день для зрителей спортивного телеканала медиахолдинга специальное "Превью", после которого суперспринтом среди юниоров стартует сама квалификация чемпионата мира по летнему биатлону. Юниорки начнут квалифицироваться в этой же дисциплине в 11.05. Болельщики увидят гонки в прямом эфире "Беларусь 5", как и квалификацию в суперспринте среди мужчин и женщин - в 12.50 и 13.25 соответственно. 23 августа состоятся финалы в этом виде: в 15.00 и 15.35 на трассу выйдут лучшие юниоры и юниорки. А в 17.00 и 17.35 в решающих заездах в суперспринте будут состязаться мужчины и женщины.

24 августа в 10.05 зрителей снова ожидает "Превью", после которого на спринт выйдут юниоры. Следом в 13.05 по традиции стартуют в том же виде юниорки. Спринт среди мужчин начнется в 15.50, а женщины расчехлят свои винтовки в 17.50. В воскресенье, 25 августа, "Превью" начнется в 10.35. Гонка преследования среди юниоров стартует в 11.05, а среди юниорок - в 13.05. Завершат чемпионат мира по летнему биатлону соревнования в пасьюте у мужчин в 15.35 и у женщин - в 17.20.-0-