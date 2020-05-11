"Беларусь 5" покажет в прямом эфире турнир UFC Fight Night 173

11 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Телеканал "Беларусь 5" 14 мая в 00.50 в прямом эфире покажет турнир UFC Fight Night 173, во время которого состоится возвращение белорусского бойца Андрея Орловского в большой октагон. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе Белтелерадиокомпании.

Соперником Андрея Орловского станет бразильский тяжеловес Филипе Линс, на счету которого в легендарном промоушене - 14 побед и 3 поражения. 41-летний боец за профессиональную карьеру провел 47 боев, одержав победу в 28 из них. Ориентировочно в час ночи бойцы появятся на арене. Для удобства болельщиков бой Орловский - Линс телеканал "Беларусь 5" покажет 14 мая повторно в записи: утром - в 9.35 и вечером - в 19.50.

Помимо белоруса и бразильца, в октагоне зрители увидят противостояние Дрю Добера и Александра Эрнандеса, Рики Симона и Рэя Борга, а главным боем вечера значится поединок американца Энтони Смита и представителя Бразилии Гловера Тейшейры.

Комментировать турнир на "Беларусь 5" будут Арташес Антонян и многократный чемпион мира по таиландскому боксу и кикбоксингу Алексей Кудин.-0-