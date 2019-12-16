Беларусь будет представлена в пяти видах спорта на зимних юношеских Играх-2020

16 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На lll зимних юношеских Олимпийских играх в Лозанне Беларусь будет представлена в пяти видах спорта, такая информация содержится на сайте НОК Беларуси.

Планируется, что белорусские спортсмены выступят в биатлоне, горнолыжном и конькобежном спорте, лыжных гонках и хоккее с шайбой 3х3.

Главой белорусской делегации на данном мультиспортивном форуме утвержден начальник отдела международных отношений НОК Василий Юрчик.

В биатлоне страну представят: Константин Бабуров, Андрей Гаврош, Дарья Кабишева, Юлия Ковалевская, Артем Крыленко, Виктория Шашкова (тренеры - Владимир Аленишко, Наталья Лещенко и Игорь Пестерев).

В горнолыжном спорте ставка будет сделана на Максима Давыдовского (тренер - Александр Наконечный).

Постараются проявить себя в конькобежном спорте Варвара Бандарина, Андрей Герман, Максим Федоров и Карина Шипуля (тренеры - Руслан Тоболич и Лариса Казакевич).

Дарья Майорова, Анна Мачехина, Михаил Морозов, Глеб Шакель выступят в лыжных гонках (тренеры - Юрий Абросимов, Олег Быковских, Сергей Прокопеня).

В хоккейном турнире 3х3 сразятся Даниил Карпович, Илья Корзун, Андрей Мурашко и Ян Шостак (тренер - Дмитрий Матюха).

III зимние юношеские Олимпийские игры пройдут с 9 по 22 января 2020 года в Лозанне (Швейцария). В соревнованиях примут участие 1880 юношей и девушек из более чем 70 стран. Они будут спорить за медали в биатлоне, бобслее, керлинге, хоккее с шайбой, санном спорте, фигурном катании, конькобежном спорте, шорт-треке, скелетоне, фристайле, горных лыжах, прыжках с трамплина, лыжных гонках, ски-альпинизме, лыжном двоеборье и сноубординге.-0-