Беларусь готова проводить ЧМ-2021 по хоккею, призывы к бойкоту несостоятельны - Головченко

11 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь готова провести чемпионат мира по хоккею в 2021 году, призывы к бойкоту несостоятельны, заявил сегодня премьер-министр Роман Головченко на заседании оргкомитета по подготовке и проведению ЧМ-2021, передает корреспондент БЕЛТА.

"Мы готовы к проведению чемпионата. Безопасность болельщиков и спортсменов будет обеспечена. Поэтому призывы к бойкоту, которые иногда раздаются, несостоятельны", - сказал Роман Головченко.

Тем не менее, по его словам, должен быть алгоритм действий в случае изменения формата чемпионата, в том числе проведения его полностью на территории Беларуси. "Министерство спорта и туризма заявляет о готовности к такому формату. Очевидно, что для этого потребуются и дополнительное финансирование, и мобилизация дополнительных ресурсов", - отметил глава правительства.

Важным аспектом, который надо учесть при подготовке, он назвал эпидемиологическую ситуацию.

"Вероятно, она может внести коррективы в формат проведения чемпионата. Поэтому к этому также надо быть готовыми и иметь в запасе вариант проведения мероприятия с меньшим количеством зрителей", - добавил Роман Головченко.

Премьер-министр попросил доложить актуальную информацию о взаимодействии с Международной федерацией хоккея.

"Я знаю, что диалог проходит в конструктивном ключе, как и со всеми другими федерациями. Международная федерация хоккея уже неоднократно заявляла о том, что какой-то перенос или отмена чемпионата по политическим причинам не имеет место", - сказал Роман Головченко.

В ближайшее время ожидается доклад о работе группы экспертов, которая была создана Международной федерацией хоккея для оценки ситуации.

Роман Головченко отметил, что до начала ЧМ остается немного времени, по сути, это финишная прямая. "В целом со стороны Беларуси подготовка проходит в соответствии с планом. Хочу обратить внимание, что попытки дискредитировать Беларусь как организатора мероприятия продолжаются. Сегодня определенные силы пытаются использовать проведение чемпионата в Беларуси как инструмент шантажа и давления", - считает премьер-министр.-0-

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