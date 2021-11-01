Беларусь и Египет договорились об организации недель спорта в 2022 году

1 ноября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Чрезвычайный и Полномочный Посол Республики Беларусь в Арабской Республике Египет Сергей Терентьев встретился с министром по делам молодежи и спорта Египта Ашрафом Собхи. Об этом БЕЛТА сообщили в пресс-службе белорусского внешнеполитического ведомства.

Собеседники обсудили график совместных спортивных мероприятий в 2022 году, в том числе на полях празднования 30-летия установления дипломатических отношений между двумя странами. Достигнута договоренность об организации недель спорта Беларуси и Египта в зимне-весенний период в Египте, в летний период - в Беларуси.

Особое внимание стороны уделили вопросам активизации двустороннего сотрудничества в области молодежной политики. Отмечена заинтересованность в организации участия Беларуси во Всемирном молодежном форуме в Шарм эль-Шейхе в 2022 году.-0-