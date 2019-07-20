Беларусь и Египет планируют проводить совместные тренировки по боксу

20 июля, Минск /Корр. БЕЛТА/. Белорусская и египетская федерации бокса подписали в олимпийском спорткомплексе "Стайки" соглашение о расширении сотрудничества по подготовке атлетов к крупным международным турнирам, сообщили БЕЛТА в пресс-службе БФБ.

Согласно документу, который подписали руководитель федерации бокса Египта Мохаммед Абдель-Азиз Гонем и исполнительный директор БФБ Наталья Колесникова, национальные и юниорские сборные будут проходить совместные сборы, будут организованы семинары для судей.

Присутствовавший на встрече заместитель министра молодежи и спорта Египта Мохаммед Нур Салем подчеркнул активное развитие взаимоотношений двух стран в области спорта и выразил уверенность, что подписание данного соглашения будет взаимовыгодным и принесет немало пользы представителям обеих школ бокса.

Во время белорусско-египетской недели спорта с визитом в республике находится заместитель министра молодежи и спорта Египта, его сопровождают председатель федерации бокса Египта, тренеры и спортсмены, расположившиеся в РЦОП "Стайки". Во время визита прошли встречи с первым заместителем министра спорта и туризма Беларуси Вячеславом Дурновым, руководством различных структурных подразделений Минспорта. Гости познакомились и высоко оценили объекты спортивной инфраструктуры Минска и столичного региона. Специально для египетской стороны была организована экскурсия по Минску и на БелАЗе в Жодино.-0-

Фото Белорусской федерации бокса