Беларусь и Иран будут сотрудничать в сфере физкультуры и спорта

4 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Иран подписали сегодня в Минске меморандум о взаимопонимании в сфере физической культуры и спорта. Подписи под документом поставили министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр спорта и молодежной политики Ирана Масуд Солтанифар, сообщили корреспонденту БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Стороны выразили заинтересованность в развитии отношений в сфере физической культуры и спорта как средства укрепления дружбы и улучшения взаимопонимания двух государств. Достигнута договоренность обмениваться судьями, тренерами и иными специалистами. Также планируется наладить обмен информацией и опытом по спортивному образованию и науке. Взаимный интерес представляет также накопленный опыт строительства и эксплуатации физкультурно-спортивных сооружений.

Во время визита иранская делегация посетила Белорусский государственный университет физической культуры, "Борисов-Арену" и тренировочную базу футболистов борисовского БАТЭ, Национальный олимпийский стадион "Динамо", Республиканский центр олимпийской подготовки "Стайки", РЦОП по конному спорту и коневодству, РЦОП по шахматам и шашкам.-0-