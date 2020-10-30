Беларусь и Россия обсуждают вопросы взаимодействия в области спорта

30 октября, Минск /Корр. БЕЛТА/. Совместное заседание коллегий спортивных министерств Беларуси и России проходит сегодня в Бресте. В работе принимают участие министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук и министр спорта Российской Федерации Олег Матыцин, сообщили БЕЛТА в Минспорта Беларуси.
На мероприятии обсуждается ряд вопросов, связанных с особенностями подготовки спортивного резерва на региональном уровне, цифровой трансформацией сферы физической культуры и спорта, взаимодействием по вопросам международной спортивной повестки. Также белорусская сторона поделится опытом функционирования спортивной отрасли в условиях неблагоприятной эпидемиологической ситуации, вызванной коронавирусом.
На заседании планируется подписание ряда итоговых документов, призванных повысить эффективность сотрудничества, в том числе в области противодействия применению допинга в спорте.-0-