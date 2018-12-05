Беларусь и Узбекистан укрепляют сотрудничество в спортивной сфере

5 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь и Узбекистан намерены значительно укрепить сотрудничество в сфере физической культуры и спорта. Об этом заявил министр спорта и туризма Беларуси Сергей Ковальчук во время встречи со своим узбекским коллегой Дилмуродом Набиевым в Минске, сообщили БЕЛТА в пресс-службе Минспорта.

Стороны договорились в ближайшее время создать рабочую группу, которая разработает подробный план двустороннего сотрудничества. "Есть обоюдная заинтересованность в повышении качества подготовки спортсменов и тренеров. Узбекистан традиционно силен, к примеру, в боксе, тхэквондо, дзюдо, спортивной гимнастике. Вполне вероятно, что мы будем приглашать их тренеров к нам. В свою очередь белорусские специалисты готовы помочь узбекским коллегам в подготовке тренерских кадров по тем видам спорта, в которых успешно выступают белорусы. Кроме того, достигнута предварительная договоренность о совместном обучении студентов в профильных вузах. Осталось уточнить детали", - сказал Сергей Ковальчук.

Поручение о всестороннем развитии отношений между двумя странами было дано главами государств в ходе официального визита Президента Беларуси Александра Лукашенко в Узбекистан в сентябре нынешнего года.

Во время пребывания в Минске узбекская делегация посетила Белорусский государственный университет физической культуры. Гости ознакомились с учебной базой вуза, организацией подготовки кадров для спортивной отрасли, побывали в легкоатлетическом манеже, бассейне, тренажерном, батутном и разминочном залах БГУФК. Они посетили также новый Дворец художественной гимнастики и Республиканское государственное училище олимпийского резерва. Во время ознакомления с "Чижовка-Ареной" Дилмурод Набиев сообщил, что в Ташкенте возводится новый ледовый дворец, где планируется развивать хоккей, фигурное катание, конькобежный спорт. Строятся также лыжероллерные трассы, именно поэтому опыт Беларуси очень интересен и полезен для узбекских спортивных специалистов.-0-