Беларусь на II Европейских играх покажет высокий результат - Ковальчук

18 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. На II Европейских играх в июне 2019 года белорусская команда покажет высокий результат. Об этом заявил министр спорта и туризма Сергей Ковальчук на совещании в Национальном олимпийском комитете по вопросам развития летних видов спорта, передает корреспондент БЕЛТА.
Отвечая на вопрос главы государства о подготовке к Европейским играм, руководитель спортивной отрасли заверил, что спортсмены будут способны добиться успеха. "На Европейских играх в Минске в следующем году покажем достойный результат", - сказал Сергей Ковальчук.
II Европейские игры пройдут в Минске с 21 по 30 июня 2019 года на 12 спортивных объектах. Более 4 тыс. атлетов из 50 стран разыграют 200 комплектов наград в 15 видах спорта. Состязания в девяти видах станут квалификационными к XXXII Олимпийским играм 2020 года в Токио. Соревнования по бадминтону, боксу, гребле на байдарках и каноэ и дзюдо пройдут в ранге чемпионатов Европы.-0-
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