Беларусь подаст заявку на проведение молодежного ЧМ по хоккею в дивизионе I

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси подаст заявку на проведение молодежного (U-20) чемпионата мира по хоккею в дивизионе I, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.

Как рассказал генеральный секретарь Павел Михед, о том, кто проведет данный турнир в декабре 2019 года, станет известно в пятницу, 24 мая, в Братиславе по итогам работы конгресса Международной федерации хоккея. Кроме Беларуси на организацию молодежного чемпионата мира в первом дивизионе претендуют Словения, Дания и Австрия.

Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) в декабре 2018-го сыграла на мировом форуме в Фюссене (Германия) и не смогла вернуться в сильнейший дивизион, заняв по итогам турнира второе место.

Как сообщалось, Беларусь совместно с Латвией проведет чемпионат мира по хоккею среди ведущих сборных в 2021 году.-0-