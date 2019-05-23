Беларусь подаст заявку на проведение молодежного ЧМ по хоккею в дивизионе I

23 мая, Минск /Корр. БЕЛТА/. Федерация хоккея Беларуси подаст заявку на проведение молодежного (U-20) чемпионата мира по хоккею в дивизионе I, сообщили БЕЛТА в пресс-службе ФХБ.
Как рассказал генеральный секретарь Павел Михед, о том, кто проведет данный турнир в декабре 2019 года, станет известно в пятницу, 24 мая, в Братиславе по итогам работы конгресса Международной федерации хоккея. Кроме Беларуси на организацию молодежного чемпионата мира в первом дивизионе претендуют Словения, Дания и Австрия.
Молодежная сборная Беларуси по хоккею (U-20) в декабре 2018-го сыграла на мировом форуме в Фюссене (Германия) и не смогла вернуться в сильнейший дивизион, заняв по итогам турнира второе место.
Как сообщалось, Беларусь совместно с Латвией проведет чемпионат мира по хоккею среди ведущих сборных в 2021 году.-0-
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