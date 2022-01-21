21 января, Минск /Корр. БЕЛТА/. Беларусь получила дополнительную лицензию на зимние Олимпийские игры в Пекине. Одной спортсменкой пополнилась национальная команда по лыжной акробатике, сообщает пресс-служба НОК Беларуси.

Распределяли дополнительные квоты по рейтингу Международной федерации лыжного спорта (FIS), согласно которому для Беларуси была выделена еще одна лицензия в женской лыжной акробатике. Пропуск на главный старт четырехлетия достался Анастасии Андрияновой. Таким образом, число белорусских атлетов на Играх-2022 выросло до 29.

В нынешнем сезоне Кубка мира 17-летняя Анастасия Андриянова приняла участие в пяти стартах. Лучший результат белоруски - 9-е место на этапе в финской Руке, также спортсменка дважды финишировала в личных турнирах на 16-й позиции.

Зимние Олимпийские игры - 2022 пройдут в Пекине с 4 по 20 февраля.-0-