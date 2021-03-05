Беларусь попала в третью корзину жеребьевки женского Евробаскета

5 марта, Минск /Корр. БЕЛТА/. Сборная Беларуси попала в третью корзину при жеребьевке групп финального этапа женского чемпионата Европы, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Вместе с белорусскими баскетболистками в этой корзине будут команды Чехии, Черногории и Турции.

Соперниками этих сборных будут представители остальных корзин:

1 - Испания, Франция, Бельгия, Сербия.

2 - Швеция, Италия, Словения, Россия.

4 - Словакия, Босния и Герцеговина, Греция, Хорватия.

Жеребьевка группового этапа 38-го женского Евробаскета пройдет 8 марта в испанской Валенсии. На первом этапе 16 команд будут разделены на 4 квартета, победители которых получат прямые путевки в четвертьфинал. Команды, которые займут 2-3-и места, проведут квалификационные поединки за выход в 1/4 финала.

Финальный этап женского континентального первенства с 17 по 27 июня примут испанская Валенсия и французский Страсбург. На прошлом чемпионате Европы золото завоевали баскетболистки Испании, разгромившие в финале француженок - 86:66, бронзовым призером стала сборная Сербии, победившая в игре за 3-е место команду Великобритании - 81:55. Сборная Беларуси выступила неудачно, не сумев преодолеть групповой этап. Лучшим достижением белорусских баскетболисток является третье место, которое они заняли в 2007 году на дебютном для себя первенстве, проходившем в Италии.-0-