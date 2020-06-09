Беларусь примет отборочные матчи ЧЕ по волейболу среди женщин

9 июня, Минск /Корр. БЕЛТА/. Европейская конфедерация волейбола доверила Беларуси проведение отборочного турнира чемпионата Европы среди женских команд в группе А, сообщает корреспондент БЕЛТА.

Турнир с участием сборных Беларуси, Эстонии и Швейцарии пройдет с 18 по 23 августа в Минске. Остальные подробности станут известны в ближайшее время.

В четверг, 11 августа, пройдет жеребьевка отборочного турнира среди мужских сборных. Он будет состоять из двух туров. Матчи пройдут в январе 2021 года. Беларусь также претендует на право проведения одного из отрезков турнира. Соперниками подопечных Виктора Бекши будут сборные Португалии, Норвегии и Венгрии.-0-