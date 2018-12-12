Беларусь примет турнир квалификации ЧМ по мини-футболу

12 декабря, Минск /Корр. БЕЛТА/. В швейцарском Ньоне сегодня состоялась жеребьевка отборочной стадии чемпионата мира 2020 года по мини-футболу, сообщает корреспондент БЕЛТА.
Сборная Беларуси в начале 2019 года будет хозяином предварительного квалификационного турнира группы В. Соперниками белорусов в минском дворце спорта "Уручье" будут команды Косово (30 января), Андорры (31 января) и Норвегии (2 февраля).
Если команда Андрея Толмача займет первое место, то в основном раунде отбора в октябре 2019 года она сыграет в Италии вместе с хозяевами, венграми и одной из сборных первого этапа квалификации. Если белорусы у себя дома финишируют вторыми, то отправятся в Украину, где также выступят словенцы и кто-то из первой стадии квалификации.-0-
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